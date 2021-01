SERIE A – Cagliari-Napoli, designata la coppia di telecronisti Sky

Domenica alle ore 15,00 presso la “Sardegna Arena”, il Cagliari affronterà il Napoli per la quindicesima giornata di campionato. Per i sardi l’occasione per riscattare la sconfitta contro la Roma, gli azzurri tornare al successo dopo le ultime gare non brillanti. Non mancheranno le telecamere di Sky che ha designato la coppia di telecronisti.

Cagliari-Napoli

Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 256 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Valentina Caruso

Diretta Gol: Daniele Barone