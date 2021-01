SERIE A – Cagliari-Napoli 1-4, i top della squadra azzurra

Il Napoli cercava nel 2021 un inizio ottimo per dimenticare la prestazione contro il Torino e la partenza è positiva. Approccio aggressivo, con Zielinski e Insigne che fanno la differenza. Il polacco sblocca la partita con il tiro preciso sotto l’incrocio. Gli azzurri dominano ma non chiude la gara e rischia di subire al rete con Simeone su errore di Manolas. Ad inizio ripresa i sardi pareggiano, rimpallo vinto da Joao Pedro e palla in rete. I partenopei però segnano dopo due minuti con la magia di Zielinski che si libera di un avversario e batte Cragno. Nel finale anche le reti di Lozano su azione da corner e di Insigne su rigore. Nel finale debutto stagionale di Rrahamani, ora testa allo Spezia. Ecco le pagelle della sfida della “Sardegna Arena”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Dopo alcune prestazioni non da lui, l’ex Empoli ha ripreso a macinare sulla fascia destra ed ha tenuto a bada Sottil. Suo il cross per la rete di Zielinski e un altro traversone dove Lozano sfiora di testa.

Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo era da tempo che non giocava una partita attenta e precisa a centrocampo. Solo una disattenzione ad inizio gara, ma per il resto tanta sostanza in mezzo al campo.

Bakayoko 6,5 – Il mediano francese inizia la gara non attento, ma poi cresce alla distanza. Vince i duelli contro la mediana sarda e nel secondo domina a livello fisico. Oggi si è rivisto il giocatore ammirato in passato.

Lozano 6,5 – Il messicano va a strappi nel primo tempo, dove sfiora la rete. Nella ripresa si vede di più in zona gol, ne sbaglia uno clamoroso, ma poi si riscatta con la rete in mischia. Gol numero 7 in campionato, sempre più recuperato.

Zielinski 7,5 – Il polacco che danza sulla palla come dice il suo allenatore, ha fatto impazzire il Cagliari. Giocate d’alta scuola, due gol stupendi e lanci perfetti per i compagni. A questi livelli è tra i più forti nel suo ruolo. Una delizia per chi ama il calcio.

Insigne 7 – Anche oggi il capitano del Napoli è un incubo per gli avversari. Da una mano in difesa e in attacco è una furia. Serve la palla per i compagni e segna su rigore la rete numero 96 agganciando un certo Careca. Numeri da brividi.

Petagna 6,5 – All’ex bomber di Atalanta e Spal è mancato solo il gol, ma oggi ha giocato per la squadra. Due le sponde per le reti di Zielinski e Lozano. Anche ottime diagonali in attacco, sempre più importante a livello tecnico e tattico per Gattuso.

A cura di Alessandro Sacco