Serie A 15° giornata,Benevento- Milan:Rossoneri tornano in vetta!

Serie A 15° giornata,Benevento- Milan:

Prima occasione della gara è per il Milan con Diaz che prova il tiro da fuori area,ma la palla va alta.Al minuto 14 fallo in area di Tuia e rigore per i rossoneri.Dal dischetto va Kessie che batte il portiere avversario per la rete del vantaggio.Il Benevento non si fa impensierire e tenta con Insigne la rete del pari dalla distanza ,ma trova il palo.Alla mezz’ora gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Tonali,dopo controllo VAR.Nella ripresa gli uomini di Pioli trovano subito il raddoppio con Rafael Leao che prende palla dal limite dell’area e con un pallonetto batte Montipò.I campani però non demordono e tentano con Insigne ,ma il pallone prende la traversa.Occasione per il Benevento di rientrare in partita con un calcio di rigore.Dal dischetto però Caprari spreca mandando fuori la palla .Ci provano ancora i giallorossi ,stavolta con un tiro da fuori di Lapadula ,ma Donnarumma si distende e devia il gol indirizzato all’angolino.Calhanoglu prova a chiudere il match ma trova il palo.Nel finale altro palo per i rossoneri ,stavolta con Kessie .Il Milan gestisce il vantaggio e porta a casa i tre punti ,riportandosi in vetta alla classifica.

Tabellino

15′ rig. Kessié (M), 49′ Leao (M)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia (39′ Improta), Tuia (62′ Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (46′ Moncini), Schiattarella, Ionita; Insigne (82′ Sau), Caprari (82′ Di Serio); Lapadula. All. F. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (81′ Conti), Kjaer (81′ Kalulu), Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz (36′ Krunic), Calhanoglu, Rebic (70′ Castillejo); Leao. All. Pioli

Ammoniti: Schiattarella (B), Calhanoglu (M), Dalot (M), Leao (M)

Espulso al 33′ Tonali (M)