Primo lunch match dell’anno: le formazioni ufficiali di Inter/Crotone

Il primo lunch match del nuovo anno. Lo giocano Inter e Crotone. Tra poco meno di un’ ora riparte la Serie A, come non accadeva da tanto, tutta in un’unica giornata, tutta di domenica. Per la sfida di san Siro i due tecnici hanno deciso di affidarsi a questo uomini. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Reca; Riviere, Messias. All.: Stroppa