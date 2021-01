Premier League – Graffio Manchester United, colpo M. City, zampata Leicester

Comincia con tanti gol e molte emozioni il 2021 in Premier League. Nella 17a giornata graffio del Manchester United che batte 2-1 l’Aston Villa e aggancia il Liverpool (impegnato domani ser) in testa alla classifica. Dietro c’è la carica del Leicester che espugna 2-1 Newcastle e va al terzo posto solitario a -1 punto dalla coppia in vetta. Cade l’Everton, che perde 1-0 in casa con il West Ham, ne approfittano Manchester City e Tottenham che annientano rispettivamente Chelsea (3-1 Citicenzs) e Leeds (3-0 Spurs) e agganciano al quarto posto i Tooffes. Terza vittoria di fila per l’Arsenal, che a Bromwich travolge 4-0 il WBA. Bene anche il Crystal Palace che batte 2-0 uno Sheffield United sempre più ultimo in classifica. Finisce infine con un pirotecnico 3-3 tra Brighton-Wolverhampton