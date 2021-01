Osimhen è pentito, ma il Napoli si farà sentire e in maniera pesante

Il Napoli e la vicenda Osimhen, certamente non sarà messa in un angolo, anzi il club azzurro si farà sentire a livello economico. Il ragazzo nigeriano si è pentito della vicenda, dicendo che era una festa a sorpresa. Da un lato ci sta, ma certamente il non aver messo la mascherina è un errore che un professionista non può commettere. AdL deciderà di multarlo intorno ai 200 mila euro, punizione pesante, ma per dare l’esempio che in tempo di Covid-19 le regole vanno rispettate, senza alcuna eccezione.

Fonte: Gazzetta dello Sport