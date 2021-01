Napoli-Mertens, da martedì le tappe per rivedere in campo il belga

Domani ci sarà il ritorno in Italia di Dries Mertens e per Gattuso potrebbe essere la prima buona notizia di inizio anno, visto ancora che la lista infortunati è piena. Il calciatore belga oggi sarà ancora ad Anversa per proseguire il recupero dall’infortunio subito a Milano contro l’Inter. Appena arrivato tampone di rito dove si aspetterà l’esito e da martedì il percorso per il ritorno in campo. Certamente non ci sarà contro lo Spezia, ma l’augurio sarà quello di vederlo in campo a Udine nella lista dei convocati.

Fonte: Corriere dello Sport