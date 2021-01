Napoli: il Terzino Sinistro?

Questione Terzino Sinistro. Con il Chelsea si potrebbe parlare di Emerson Palmieri. Che però ha un ingaggio di 2.2 milioni. Fino a giugno. Il Napoli procederebbe solo in caso di cessione di Faouzi Ghoulam. Ma finora non sono arrivate proposte, per il calciatore algerino. Quindi sembrerebbe ancora tutto in stallo. Se a gennaio non si fossero novità si slitterebbe al mercato estivo. Quando ci sarebbe, potenzialmente, ancora più tempo per un’eventuale cessione di Ghoulam. Che aprirebbe alla necessità della ricopertura del ruolo.

