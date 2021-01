MERCATO – Il Marsiglia supera i “cochoneros” per Arek Milk

Il mese di Gennaio sarà soprattutto in chiave mercato, decisivo per capire il futuro di Arek Milik. Il polacco ormai è ai margini, si allena ma non è mai convocato da Gattuso. In estate diverse le soluzioni: Juventus, Roma e Fiorentina, ma nulla di fatto. Ora invece le piste sono all’estero e nelle ultime ore sembra il Marsiglia avere le carte per il bomber ex Ajax. La società transalpina salirebbe ai 10 milioni, mentre l’Atletico Madrid al massimo ne offre 5, ma cerca più prestiti, vista la crisi in periodo Covid-19. Si cercherà una soluzione in questa sessione di mercato, per evitare che possa andare via a parametro zero da Febbraio, per il bene del Napoli ma anche del giocatore, che rischierebbe di non giocare l’Europeo con la Polonia.

Fonte: Corriere dello Sport