LIVE SERIE A – Cagliari-Napoli, alla “Sardegna Arena” match sotto la pioggia

Arbitro: Mangianiello; Ass1: Baccini; Ass2: Colarossi; IV: Dionisi; VAR: Mariani; AVAR: Passeri

Alle ore 15,00 alla Sardegna Arena è prevista la sfida Cagliari-Napoli e secondo le previsioni del tempo il match si giocherà sotto la pioggia, non forte, ma leggera.

Questo pomeriggio alle ore 15,00, presso la “Sardegna Arena”, il Cagliari affronterà il Napoli per la quindicesima giornata, la prima gara del 2021 per le due squadre. Per i sardi out gli ex Rog e Ounas, così come Godin e Faragò e non è ancora utilizzabile Naniggolan. In casa azzurra sicure le assenze di Mertens, Osimhen e Koulibaly. Curiosità, nella squadra di Gattuso, convocato per la prima volta da professionista il classe 2002 della Primavera Antonio Cioffi. Partita non semplice per i partenopei, ma c’è voglia di rivalsa dopo le recenti prestazioni non esaltanti. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

