Ex azzurro “scalza” Llorente dai piani Juve

Per la Juventus sfuma l’ipotesi Llorente e nel mirino bianconero finisce l’ ex Napoli, Leonardo Pavoletti. La punta del Cagliari potrebbe partire in prestito e con i sardi si ragiona di un’operazione ben più ampia che riguarda anche la sinergia necessaria per battere la concorrenza di Bruges e Roma nella corsa all’americano Bryan Reynolds, esterno destro del Dallas. Sullo sfondo ormai sfumata l’ipotesi legata a Fernando Llorente, che il Napoli però non lascerà andare prima della scadenza (giugno), senza dimenticare quel Memphis Depay in scadenza di contratto col Lione che vorrebbe, però, prendere tempo fino a fine stagione prima di decidere il suo futuro.

Fonte: CdS