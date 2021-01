Serie A – Inter-Crotone, risultato da tennis per i nerazzurri. Infortunio per Lukaku

Ecco le formazioni e la cronaca per la partita Inter-Crotone, terminata 6a2. Tripletta di Lautaro, in goal anche Lukaku, che esce per infortunio muscolare.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young, Lukaku, Lautaro.

A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

Crotone: Cordaz, Golemic, Marrone, Luperto, Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca, Messias, Riviere.

A disposizione: Festa, Cuomo, Magallan, Dragus, Crociata, Rojas, Simi, Djidji, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Vulic.

Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Aureliano.

Assistenti: Cecconi, Zingarelli.

Quarto Uomo: Ayroldi.

VAR: Fabbri

Assistente VAR: Ranghetti.

Goal: 12′ Zanellato (C), 20′ e 57′ e 78′ Lautaro (I), 31′ aut. Marrone, 36′ Golemic (C), 64′ Lukaku (I)

Primo Tempo: Al 5′ minuto ci prova Brozovic, ma il croato sbaglia il tiro e prende Barella, in fuorigioco. All’11’, ci prova il Crotone, con Messias, bravo a recuperare un errore di Lautaro, ma una chiusura decisiva di Bastoni ferma tutto. Solo un minuto dopo, al 12′ Goal Crotone in vantaggio, con Zanellato, di testa su cross di Messias. Al 20′ pareggio dell’Inter, con Lautaro che aggira Marrone e batte Cordaz.

Al 27′ ci prova di nuovo Brozovic, ma il suo tiro di sinistro è alto. Qualche minuto dopo, al 31′, autorete di Marrone del Crotone, dopo una splendida azione dell’Inter. Con Vidal che mette in mezzo per Lautaro, ma Marrone anticipa ed insacca nella propria porta. Al 35′ Vidal entra male in area, l’arbitro dopo aver consultato il VAR, assegna il rigore. Sul dischetto va Golemic, che pareggia al 36′, con Handanovic che aveva intuito il lato. Al 41′ Lautaro spreca, gran passaggio di Lukaku, ma si fa ipnotizzare da Cordaz. Dopo 1′ di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Secondo Tempo: Si riparte, con un cambio fuori Vidal, dentro Sensi. L’attaccante del Crotone, Riviere, vicino al goal, ma il suo tiro è di poco alto. Al 57′ Lautaro porta in vantaggio l’Inter. Tacco di Lukaku per Brozovic, che apre per Lautaro che con il sinistro incrocia e segna. al 59′ buon pressing dell’Inter, con Lautaro che guadagna un angolo. Al 61′ Entra Simy per Riviere, primo cambio per Stroppa. Al 64′ Lukaku aumenta il vantaggio. L’attaccante belga, porta a spasso Luperto, per poi insaccare in rete con il sinistro.

Al 68′ contropiede Inter, Lautaro non arriva di poco sul buon assist di Hakimi. Al 69′ due cambi per parte. Dentro Magallan per Luperto nel Crotone, e Gagliardini per Barella nell’Inter. Al 75′ problema muscolare per Lukaku, che viene sostituito da Perisic. Intanto entra anche Darmian al posto di Young. Al 78 ancora Goal Lautaro, che è attento e bravo a spingere una palla lasciata lì da Cordaz che aveva respinto un tiro di Perisic. All’87’ gioia anche per Hakimi che su assist di Darmian, segna il sesto goal per l’Inter. Termina senza recupero e senza altre emozioni la partita sul 6a2 per i neroazzurri. Che si godono il primo posto in attesa del Milan che gioca alle 18.00 in trasferta a Benevento.

A cura di Antonio Pisciotta