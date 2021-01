Il Napoli “ritrova” Calzona e Di Francesco la difesa a quattro

C’è un po’ del Napoli spettacolare dei 91 punti a Cagliari. Si chiama Francesco Calzona, lo storico vice di Maurizio Sarri, che oggi è l’assistente numero uno di Eusebio Di Francesco. Lui e Sarri sembravano inseparabili, ma quando il tecnico di Figline andò al Chelsea, Calzona non lo seguì. E Di Francesco, appena ha iniziato la sua avventura sulla panchina sarda, lo ha chiamato a sé. Il Cagliari non vince da sette partite (4 punti appena) ed è chiaro che la classifica ha bisogno di una scossa. «È l’atteggiamento che fa la differenza. Credo che torneremo a quattro in difesa, Zappa giocherà dietro. Nandez, invece, starà in mediana. Abbiamo lavorato in base agli uomini a disposizione, abbiamo preparato la partita cercando di mettere in difficoltà il Napoli che è la squadra ad aver subito meno gol in campionato. È molto pericolosa sebbene abbia qualche assenza. Sappiamo quanti giocatori hanno davanti e che da un momento all’altro possono decidere la gara. Cercheremo di controbattere colpo su colpo una squadra forte. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre qualità e ad andare soprattutto in verticale. Dobbiamo essere qualitativi, come siamo stati a Roma nei primi 25 minuti del secondo tempo. Ci serve continuità dal punto di vista fisico e mentale».

