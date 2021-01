Hysaj e Maksimovic: restano ?

Il terzino albanese ed il difensore centrale serbo non hanno ancora rinnovato. Ma non risultano essere sul mercato. E sembrerebbero rimanere comunque fino a giugno. E se entro questo mese non dovessero prolungare, andranno via a parametro zero. Tutti e due sono infatti molto importanti per Gattuso. Che li sta impiegando. Hysaj è stato schierato spesso. Anche da terzino sinistro. Poi è rimasto indisponibile causa contagio Sarscov2. Tornando, poi, dal primo minuto, nella gara contro il Torino. Maksimovic, invece, è stato sempre schierato dal primo minuto in Europa League. Sarà il titolare anche in campionato. Fino al rientro di Koulibaly. Potrebbero ancora esserci intese. Anche se, finora, sembrerebbero esserci ancora distanze tra le richieste dei due calciatori e le proposte del club azzurro.

Fonte: La Redazione