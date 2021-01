Gattuso rassicura la squadra sul suo stato di salute, però niente più alibi

Oggi il Napoli affronterà alla “Sardegna Arena” il Cagliari, occasione per tornare alla vittoria dopo 21 giorni e non sarà una sfida semplice. L’avversario non è dei più semplici, anzi è una squadra che gioca all’attacco ed ha messo le big in difficoltà, ma ci sono anche le tante assenze per infortunio e non solo. La buona notizia la fornisce Gattuso che sta molto meglio con l’occhio, il tecnico ha rassicurato la squadra. Da oggi però non ci dovranno essere più alibi, perchè si è ancora in tempo per dare soddisfazioni ai tifosi, ma si dovrà cambiare marcia.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno