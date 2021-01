Gattuso dovrà fare a meno per un’altra settimana di Koulibaly

Il Napoli comincia il 2021 non bene per quanto riguarda l’infermeria e c’è anche la questione Osimhen da risolvere. Anche ieri si è allenato tra terapie e lavoro personalizzato il difensore senegalese Koulibaly, quindi niente Cagliari. La sensazione è che Gattuso dovrà fare a meno dell’ex Genk anche per il match contro lo Spezia di mercoledì pomeriggio e per la sfida di Udine alla “Dacia Arena” alle ore 15,00. I prossimi giorni diranno se queste sono solo timori, o ci saranno miglioramenti per il pilastro della difesa.

Fonte: CdS