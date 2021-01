[Formazioni] Cagliari-Napoli, Pereiro al posto di Ounas. Mario Rui favorito su Hysaj

Questo pomeriggio alla “Sardegna Arena”, fischio d’inizio ore 15,00, il Cagliari affronterà il Napoli per la quindicesima giornata. La squadra rossoblù avrà diverse assenze di formazione, ultima quella dell’ex Ounas, Pereiro prenderà il suo posto. Per il resto spazio a Joao Pedro, Sottil e Simeone. In casa azzurra invece non recuperano Koulibaly e Malcuit, mentre è convocato in extremis Demme. Nella lista c’è il giovane classe 2002 attante esterno Antonio Cioffi. Per il resto Mario Rui in vantaggio su Hysaj. In attacco scelte obbligate con Lozano, Petagna e Insigne.

Fonte: CdS