Eusebio Di Francesco (all. Cagliari): “Contro il Napoli voglio tanta qualità”

Quest’oggi alla “Sardegna Arena”, con fischio d’inizio alle ore 15,00 il Cagliari cercherà punti tra le mura amiche contro il Napoli. Le assenze sono tante, tra difesa, centrocampo e attacco, ma il tecnico Eusebio Di Francesco non vuole alibi come detto ieri in conferenza stampa. “Le assenze? Ormai tra Covid-19 e gli infortuni ci sto facendo l’abitudine. Oltre a Faragò, Luvumbo e Godin, si è fermato in allenamento Ounas, però la partita l’abbiamo preparata bene. Sappiamo che non sarà una partita semplice, affronteremo un avversario che ha preso meno gol in campionato, però mi aspetto tanta qualità. Dobbiamo partire subito forte, per cercare di tenere in pugno la partita, anche perchè contro le big ce la siamo sempre giocate. Un altro obiettivo è di non prendere gol in maniera ingenua, ci proveremo anche sapendo che non è facile”.

Fonte: Giuseppe Amisani CdS