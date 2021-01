C’è l’avvocato Pisani per l’ultima arringa in difesa del D10S!

L’avvocato del D10S (Log editore, pagg. 160, euro 14,90), è il libro di Angelo Pisani, in cui il legale italiano del Pibe scrive l’ultima difesa di Diego. L’avvocato del D10S (Log editore, pagg. 160, euro 14,90), è il libro di Angelo Pisani, in cui il legale italiano del Pibe scrive l’ultima difesa di Diego.

«L’arringa in difesa del Dio del calcio affronta i principali capi di imputazione che le tante giustizie autoconvocate gli hanno scagliato addosso. Abbiamo parlato dei problemi che Diego ebbe con la giustizia ordinaria, con quella sportiva, con quella che la pubblica morale ha allestito apposta contro di lui, ma anche di problemi più leggeri, fino alla domanda delle domande: è stato o no il giocatore più forte nella storia del calcio?». Pisani definisce questo libro, in cui vi sono dieci capi di imputazione e altrettanti ragionamenti difensivi, «lo strumento utilizzato perché tutti sappiano cosa si nasconde nelle pieghe malate della nostra burocrazia e quanta sofferenza ciò possa causare a uomini e donne a cui viene sottratto il diritto di condurre la propria normalissima vita». Secondo Pisani essere Maradona non ha aiutato Diego. «Guai a chi un giorno ha la sventura di cascare in quella tenaglia. Una tenaglia che una volta si chiama Fifa, un’altra Equitalia, altre volte Ministero di grazia e giustizia, altre ancora bar sport, stadio, portieri gelosi, difensori assassini, amici per modo di dire, parenti, ex mogli, e via così». La prefazione del L’avvocato del D10S è dello scrittore Maurizio de Giovanni, con i contributi del magistrato Nicola Graziano e del giornalista Gianni Minà, tra i più sinceri amici di Diego.