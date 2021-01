A Napoli tiene banco la vicenda Osimhen tra la positività e la festa in Nigeria, con annesse polemiche. Il collega Carlo Alvino su twitter aggiorna in tempo reale. “In questo momento per il Napoli è prioritario solo la stato salute di Osimhen. Null’altro. Al giocatore non è stata comminata nessuna multa, lo si farà a tempo debito, ma 250.000 euro è una cifra folle e priva di fondamento”.

La Redazione