Avversario Napoli – Due assenze per squalifica per lo Spezia

Lo Spezia perde per 0-1 in casa al “Picco” contro l’Hellas Verona, per gli ospiti gol decisivo di Zaccagni ma per la squadra di Italiano arrivano cattive a livello disciplinare. Contro il Napoli mercoledì 6 Gennaio alle ore 18,00 non ci saranno per squalifica Chabot ed Estevez, che si aggiungono ai positivi al Covid-19, Bastoni, Acampora e Ricci.

La Redazione