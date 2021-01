Arek Milik: la cessione è ancora un intrigo

L’intrigo Milik. Ancora difficile la sua cessione sul mercato di gennaio. L’ultimo giorno utile sarebbe il primo febbraio. Da quel giorno Arek si svincolerebbe automaticamente a parametro zero. Pur rimanendo sotto contratto con il Napoli. Senza poter giocare fino a giugno. E mettendo a repentaglio la sua partecipazione agli Europei. La pista più gradita potrebbe essere quella dell’Atletico Madrid. Capolista in Liga. L’attuale preferenza del calciatore. La trattativa, però, deve ancora decollare tra i due club. La richiesta del Napoli è 15 milioni. Il centravanti polacco sarebbe gradito al Mister Simeone. Dopo l’addio di Diego Costa. Poi c’è anche il Marsiglia. Offerta intorno ai 12 milioni. Ma per avviare le trattative occorre prima il consenso di Milik. Che forse ancora latita. Poi l’accordo tra i due club. Sembra che il tecnico del club frances, Villas Boas, gradirebbe l’attaccante polacco. Quindi ancora incertezza. In Italia. La Juventus sarebbe gradita a Milik. Ma il club lo vorrebbe solo da giugno. Cioè quando si svincolerà a parametro zero. Adesso, a gennaio, non si ventila alcuna trattativa tra i due club. Da verificare, poi, altre manifestazioni di interesse. Come ad esempio quelle di Inter o Roma. Finora, però niente di concreto. Per altre soluzioni, come la Fiorentina, non c’è stato il gradimento del calciatore.

Fonte: La Redazione