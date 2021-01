Video Osimhen: “Gettare soldi a terra, non è un insulto, ma un augurio!”

Innocentisti, colpevolisti e chissà cos’altro. I video relativi alla festa di compleanno di Victor Osimhen stanno facendo discutere. E non solo per il fatto che, purtroppo, non vi fosse alcun distanziamento sociale e non si vedano persone indossare le mascherine, ma anche per un gesto che, invece, fa parte della cultura nigeriana. Ce lo spiega su Twitter il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è stato immortalato mentre balla gettando soldi per terra insieme ai suoi familiari. Un gesto che ha fatto molto discutere ma che, spiega il giornalista, è in realtà un’usanza nigeriana e non deve dunque essere interpretato come un affronto alla miseria. Oma Akatugba spiega che quel gesto, nella cultura nigeriana vuol dire augurare prosperità e che dunque non occorre gonfiarlo più di tanto.