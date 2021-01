UFFICIALE – Due positivi dello Spezia per il Covid-19. Out per Napoli

Mercoledì 6 Gennaio alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, lo Spezia di Vicenzo Italiano affronterà il Napoli per la sedicesima giornata. Per la compagine ligure ci sono due casi di positività. Ecco il comunicato ufficiale.

Lo Spezia Calcio comunica che i calciatori Gennaro Acampora e Matteo Ricci sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato la quarantena.

Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona.

Fonte: acspezia.com

Dalle pagine del CdS

Sos Covid allo Spezia. I centrocampisti Gennaro Acampora e Matteo Ricci, entrambi 26 anni, sono risultati positivi al tampone effettuato il 31 dicembre e ora sono in quarantena nelle proprie abitazioni. I due al momento sono asintomatici e salteranno anche le prossime due partite con Napoli (mercoledì 6 gennaio) e Sampdoria (lunedì 11) «Come da protocollo sabato (oggi, ndc) il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid in vista della gara contro il Verona», sottolinea la società in una nota diffusa ieri. Ma si tratta di un problema non da poco per lo Spezia e per il tecnico Vincenzo Italiano che domani affronta all’Alberto Picco il Verona, prima partita del 2021. Un quadro difficile con lo Spezia che si gioca punti preziosi nella 15ª giornata di andata di Serie A. Un puzzle che Italiano dovrà sciogliere con maestria visto che Ricci è uno dei riferimenti e vede come possibile ricambio proprio Acampora. In lizza a questo punto Agoume e Mora per il centrocampo I gialloblù sono noni in classifica con 20 punti, 9 in più dello Spezia capace nelle ultime cinque partite di rimediare solo un pareggio. Questo cammino ha fatto scivolare gli aquilotti, giornata dopo giornata, al 17° posto tallonati dal Genoa (10), dal Crotone (9) e dal Torino (8), ultimo in classifica.