Spunta una eventuale data per il rientro di Osimhen in campo!

Le sue condizioni sono migliorate, infatti, Osimhen nei giorni scorsi si sentiva meglio quando è volato da Anversa a Lagos nel periodo di break concesso alla squadra per la sosta di campionato. Si attendeva per ieri l’ultimo responso dalla visita medica a Castel Volturno per stabilire il programma ancora da seguire e il giorno del ritorno in campo per gli allenamenti. Tutto rinviato, quindi, e attesa che ora si sposta in attesa della negativizzazione al tampone e del suo ritorno sul campo dopo il recupero totale dall’infortunio. Una brutta notizia ieri per Gattuso che ancora non ha potuto rivedere il centravanti nigeriano a Castel Volturno e ne dovrà fare ancora a meno in quest’avvio di anno nuovo con i tempi di recupero da stabilire. Una stagione che non è nata sotto una buona stella per il neoacquisto, un investimento estivo da 80 milioni che dopo un buon impatto è stato costretto a fermarsi dal 13 novembre: l’ultima sua apparizione con la maglia azzurra a Bologna, trasferta al Dall’Ara dove fu proprio lui di testa a mettere a segno la rete decisiva per gli azzurri sul cross di Lozano. La previsione era che sarebbe potuto rientrare per la partita del 17 gennaio contro la Fiorentina. Ora la nuova tegola del coronavirus. Fonte: Il Mattino