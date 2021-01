Spunta una data per vedere Dries Mertens in campo

Lunedì Mertens farà il suo ritorno a Napoli e se anche gli accertamenti clinici che verranno fatti a Castel Volturno confermeranno i risultati arrivati dal Belgio, l’attaccante azzurro tornerà a essere disponibile a partire dalla trasferta di Udine, il 10 gennaio. Gattuso ha fretta e di certo non può andare avanti solo con Petagna prima punta, visto anche la positività di Osimhen. Mertens da giorni non ha più problemi fisici e l’edema è completamente sparito. Il trauma distorsivo, insomma, non dovrebbe più impedirgli di aggregarsi al gruppo. Mertens ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. In accidenti di questo tipo il rientro in gruppo coincide più o meno con il ritorno in campo, perché non è come negli infortuni muscolari. Dunque, l’emergenza in attacco durerà almeno per altri sette giorni, con Petagna costretto a fare gli straordinari sia domani a Cagliari che poi in casa mercoledì con lo Spezia. Per quanto riguarda Koulibaly, il senegalese infortunatosi durante Lazio-Napoli del 20 dicembre quando ha rimediato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro, dopo gli ultimi accertamenti clinici, dovrebbe tornare ad allenarsi a pieno ritmo a inizio prossima settimana e non è escluso che magari solo in panchina possa essere convocato per l’infrasettimanale di mercoledì sera al San Paolo. Anche per il difensore, appare sicura la presenza al Friuli, nella gara del 10 gennaio. Fonte: Il Mattino