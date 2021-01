Sky Sport 24 mette in campo Cagliari e Napoli

Le probabili formazioni secondo Sky Sport 24

Cagliari, Ounas titolare. Godin più no che sì

In casa Cagliari c’è da registrare l’assenza, da qui a fine stagione, di Marko Rog, operato al ginocchio dopo la lesione al crociato. Un altro ex della sfida però, con tutta probabilità, sarà nell’XI titolare di Eusebio Di Francesco: Ounas infatti è in rampa di lancio visto che Nandez scalerà nei duo davanti alla difesa. Dietro problemi per Godin che, salvo sorprese, non riuscirà a recuperare. Pronto Ceppitelli. L’alternativa al 4-2-3-1 è un 3-5-2 con Carboni in difesa e Oliva a centrocampo

Napoli, Demme recuperabile

Quattro assenti per Gennaro Gattuso che dovrà fare a meno di Mertens, Malcuit, Koulibaly e Osimhen. Diego Demme viaggia invece verso la disponibilità. Parzialmente in gruppo negli ultimi giorni del 2020, il centrocampista resta in leggero dubbio ma le sensazioni non sono negative. Fabian Ruiz resta favorito per una maglia al fianco di Bakayoko. Dietro ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. Pochi dubbi sull’artiglieria pesante: Petagna titolare col trio Lozano-Zielinski-Insigne alle sue spalle