SKY – Per il classe 2002 Cioffi prima convocazione da professionista

Il Napoli è in volo, destinazione Cagliari, dove domani affronterà la squadra di Di Francesco alla “Sardegna Arena”. Da Castel Volturno le parole del giornalista di Sky Francesco Modugno. “Per il classe 2002 Cioffi è una bella storia, è stato convocato per la sfida di domani a Cagliari, la prima in assoluto da professionista, avrà la maglia 58. Osimhen vedrà la sfida a casa, dove cercherà di guarire dal dolore alla spalla e dal Covid-19. La squadra è in volo per Cagliari con problemi di formazione, ancora indisponibile per qualche giorno”.

