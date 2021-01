Serie A senza più casa, ecco la storia del fattore campo!

La serie A nacque il 6 ottobre 1929, una domenica di maltempo in tutta Italia. Diciotto squadre, nove partite, 5 successi in casa, un pareggio e 3 vittorie esterne: quelle dell’Ambrosiana che poi vinse lo scudetto (2-1 a Villa Chayes sul Livorno), del Modena (3-1 all’Appiani di Padova) e del Torino (1-0 al campo di Montebello sulla Triestina). Alla fine del campionato tutte le squadre avevano vinto almeno una volta in trasferta: attenzione, un caso raro, perché prima del nuovo millennio successe di nuovo solo altre 4 volte, nel 1940/41, 1948/49, 1951/52 e 1993/94. Ma i punti esterni (allora – e fino al ‘94 – la vittoria ne valeva 2) furono 183 su 612: un filo meno del 30%. Una media che scese fino al minimo del 26,2% nel 1947/48 con 220 punti sul totale di 840 nell’unico campionato a 21 squadre della storia dopo il ripescaggio per motivi patriottici della Triestina: onorato alla grande con un 2° posto (insieme a Milan e Juventus) a -16 dal Grande Torino, che conquistò il quarto di 5 scudetti consecutivi stabilendo un record tuttora imbattuto col 10-0 in casa sull’Alessandria, la stessa squadra che all’andata l’aveva bloccato sul 2-2. L’incidenza del fattore campo: i granata in quei 5 campionati persero appena 3 volte in casa, tutte nel 1942/43, e ben 19 in trasferta (con 4 ko a Bergamo!). Un ruolino quasi identico a quello della Juve del quinquennio 1930-35: anche i bianconeri vinsero 5 scudetti di fila, perdendo 19 volte fuori casa contro i 2 soli ko interni. In uno di quei campionati, 1933/34, ben 7 squadre su 18 rimasero senza successi in trasferta. Fuori casa, quindi, faticavano anche le grandi, e non solo nell’anteguerra: il Bologna (1935/36 e 1940/41), l’Ambrosiana Inter (1937/38) e la Roma (1982/83) vinsero lo scudetto con appena 3 vittorie lontano dal proprio campo; il Torino dell’ultimo scudetto (1975/76) e la Juve (1971/72 e ‘77/78) in trasferta ne conquistarono 4. Un altro esempio? Il Milan del primo campionato intero giocato dallo straripante Nordahl, nel 1949/50, segnò 118 gol compresi i 35 del capocannoniere svedese, distrusse per 9-1 il Bari a San Siro ma poi perse 2-0 in Puglia; vinse 5-0 col Genoa e andò ko 1-0 a Marassi; vinse 6-2 a San Siro contro una Roma che l’aveva battuto 1-0 allo Stadio Nazionale; perse 3-2 al Filadelfia ma poi travolse 7-0 in casa il Torino. In quel periodo la Roma, fra il 1948 e il ‘51, vinse 31 volte in casa e solo 3 in trasferta; nell’ultimo di quei 3 campionati restò a secco di successi fuori casa e retrocesse in B per l’unica volta nella sua storia. Ancora più clamoroso, qualche decennio dopo, il digiuno della Lazio: a parte un 2-0 a tavolino a Napoli, dopo un 1-1 sul campo, e un 2-1 in un derby “in trasferta”, restò quasi 11 anni senza vincere lontano dall’Olimpico, in serie A, tra un 3-1 all’Avellino (sul neutro di Napoli) dell’8 ottobre 1978 e un 1-0 al Milan (con un clamoroso autogol di Maldini) del 3 settembre 1989. Di quegli 11 anni ne aveva passati 6 in B, certo, ma comunque in A nello stesso periodo aveva vinto 26 partite in casa. Prima dell’era dei 3 punti solo una volta le squadre in trasferta avevano ottenuto il 40% dei punti, nel 1991/92, facendone 245 su 612. Un dato superato nel 2003/04 col 41,3%. Negli ultimi 6 campionati non si è mai scesi sotto il 40% salendo via via fino al record della scorsa stagione: 496 punti in trasferta su 1.055, il 47%. Un record destinato a crollare subito, se il trend di questo 2020/21 (siamo al 51,2%) sarà confermato. In questo millennio solo 6 squadre hanno concluso la stagione senza vincere fuori casa: il Bari nel 2000/01, il Torino nel 2002/03, l’Ancona nel 2003/04, il Messina nel 2006/07, Catania e Parma nel 2007/08. Tutte retrocesse meno il Catania. Nel campionato attuale, il primo senza fattore campo (nel senso letterale: «l’influenza dell’appoggio del pubblico», vedi Treccani), 19 squadre su 20 hanno già vinto in trasferta, tutte tranne il Crotone. E addirittura in 12 (fra cui le prime 2, Milan e Inter) hanno fatto più punti fuori casa. La rivoluzione ai tempi del virus e degli stadi vuoti.