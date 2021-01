Retroscena – Il classe 2002 Cioffi fu ad un passo dal Cagliari, vicino lo scambio con Barella

Per il classe 2002 Cioffi, esterno d’attacco del Napoli Primavera, si realizza il sogno della prima convocazione da professionista in maglia azzurra. Sarà per il match di Cagliari, domani alle ore 15,00, alla “Sardegna Arena”. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da ilnapolionline.com, il ragazzo di Caserta fu ad un passo dal vestire la casacca dei sardi, dove si poteva concretizzare lo scambio con Niccolò Barella. L’affare non andò a buon fine, per la volontà del ragazzo (Barella), di vestire la maglia dell’Inter. Il destino a volta gioca dei strani scherzi, Cioffi domani sarà in panchina contro il Cagliari.

A cura di Alessandro Sacco