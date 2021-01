Progressi per Koulibaly e fissata la data del suo ritorno in campo

Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani alle ore 15,00 alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari, ma ancora con diverse assenze per Gattuso. Out Mertens e Osimhen in attacco, così come Koulibaly in difesa. Il senegalese prosegue nella sua tabella di recupero, tra terapie e lavoro in palestra, ma ci sono progressi. Difficilmente ci sarà per la gara contro i sardi e contro lo Spezia. La buona notizia è che rientrerà la prossima settimana in gruppo e se va tutto secondo i piani, potrebbe essere convocato per Udine il 10 Gennaio alla “Dacia Arena”.

Fonte: Il Mattino