Premier League – Tre del Tottemhan violano le regole del Covid-19. Mourinho è infuriato

In queste ore a Napoli tiene banco la vicenda Osimhen e la festa senza mascherina, ma anche in Premier League i calciatori violano le regole in tempo di Covid-19. Si tratta di tre giocatori del Tottenham: Lamela, Reguillon e Lo Celso. Si aggiunge anche il calciatore del West Ham Lenzini. I due club e Mourinho sono a dir poco infuriati per vedere i loro atleti aver violato le norme in periodo di Covid-19, foto che è stata scattata prima delle feste di Natale.

Fonte: ilnapolista.it