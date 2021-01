Per Cesare Prandelli, Callejon è diventato un “argomento delicato”

Josè Callejon diventa un argomento delicato. Così lo definisce Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa. Lo spagnolo, utilizzato sempre, da tutti i tecnici avuti in carriera, sembra oggi penalizzato dal 3-5-2 utilizzato in Viola…“Callejon è un argomento delicato. Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, è un maestro nello smarcarsi. In questo momento è un po’ penalizzato, perché giochiamo con questo modulo. È un problema molto profondo per me, anche dal punto di vista umano, perché José è talmente serio che diventa difficile anche metterlo in panchina”.