Osimhen positivo e veleni. Era pronto il piano per il rientro in campo

Con l’inizio del nuovo anno, per il Napoli arriva la prima mazzata per quanto riguarda l’attacco ed è Victor Osimhen. Il giocatore nigeriana è risultato positivo al Covid-19, perciò non c’è stato il tanto atteso consulto medico per capire lo stato di forma del nigeriano. Si è aggiunto anche la festa alla quale l’ex del Lille ha partecipato, era a sorpresa, senza mascherina e con assembramento. Il tutto ovviamente condito da veleni social e rabbia del club azzurro. Quando sarà guarito, sarà multato dalla società. Era pronto il piano di rientro, probabilmente convocato per la gara di Udine, pronto per la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus. A volte i ragazzi ci mettono del loro per complicarsi la vita, ma questo servirà per crescere e maturare al tempo stesso.

Fonte: Corriere dello Sport