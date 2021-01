Osimhen e la festa di compleanno: i video e le foto non lasciano dubbi!

Victor è tornato giovedì a Napoli e ha effettuato il tampone che è risultato positivo e il cui esito si è saputo ieri pomeriggio. L’ex attaccante del Lille ha trascorso qualche giorno a casa in Nigeria a Lagos per le festività natalizie e per festeggiare il suo compleanno, martedì scorso ha compiuto 22 anni. Sulla pagina instagram officialgoldenmichael del cantante Golden Michael, sono stati postati video e foto in cui l’attaccante del Napoli si diverte in una festa con canti e balli tra amici e amiche: festa in cui nessuno indossa la mascherina, nè lui e nè gli altri, e non viene osservato distanziamento sociale. I video e le foto ieri sono circolati sui social, il club azzurro approfondirà la situazione, il rischio per Osimhen è quello ora di incorrere in una multa: il Napoli, infatti, sta molto attento al discorso della salute dei suoi giocatori e sulle accortenze da prendere nel discorso prevenzione del Covid 19 dando indicazioni precise agli azzurri sulle regole da seguire.

Fonte: ilMattino