Osimhen continuerà la preparazione a casa e salta l’incontro con il Dr. Canonico

L’attenzione adesso è focalizzata sulle sue condizioni di salute di Osimhen e sulla sua guarigione. Ieri, intanto, è saltata la visita medica di controllo alla spalla programmata con il responsabile dello staff medico azzurro Raffaele Canonico, per fare il punto della situazione dopo la lussazione alla spalla che ha procurato altri problemi al braccio. Osimhen è a casa a Posillipo e dovrà attendere la negatività ai prossimi tamponi prima dell’ulteriore verifica sulle sue condizioni: in questo periodo svolgerà lavoro su tapis roulant e cyclette nella sua casa a Posillipo. L’ex attaccante del Lille è fuori da quasi 2 mesi, s’infortunò con la nazionale nigeriana il 13 novembre nel match di qualificazioni della coppa d’Africa contro Sierra Leone. Lussazione alla spalla destra: è tornato al Napoli e ha cominciato il percorso di fisioterapia che poi ha proseguito ad Anversa in Belgio per due settimane al centro Move to Cure di Lieven Maesschalck, ex fisioterapista della nazionale belga, centro dove si è curato anche Mertens.R. Ventre (Il Mattino)