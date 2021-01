Nessuna destinazione gradita a Milik in Italia, o Spagna o Francia per il polacco

Motivo per cui il Napoli segue con grande attenzione il pressing dell’Olympique Marsiglia per Arek Milik che potrebbe finalmente segnare una svolta nel futuro del polacco. Inutile attendere la Juventus che non è disposta a offrire nulla per il suo cartellino. Milik è all’ennesimo bivio: o aspetta l’estate e va a zero dove meglio preferisce (e molto probabilmente andrà alla Juve) o accetta la corte di Villas Boas e spinge il Marsiglia a farsi avanti con il Napoli che è pronto ancora ad abbassare le sue pretese: attorno ai 12 milioni darebbe il via libera alla cessione di Milik. Ora è chiaro che l’attaccante sta facendo i suoi calcoli: sul tavolo il Marsiglia offre un quadriennale e dunque a quasi 27 anni è anche una scelta di vita quella che deve fare. Ovvio che dicendo di sì metterebbe alle spalle il suo braccio di ferro con De Laurentiis che dura da questa estate con le parti che da tempo minacciano di finire in tribunale. Anche l’Atletico Madrid non molla, mentre in Italia Milik non gradisce nessuna destinazione. P. Taormina (Il Mattino)