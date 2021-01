Nelle gare tra Benevento e Milan la statistica che non ti aspetti

Nei due precedenti in Serie A, il Benevento è imbattuto con il Milan (1 vittoria e 1 pareggio). I giallorossi hanno conquistato il loro primo storico punto nella massima serie, dopo 14 sconfitte consecutive, proprio contro i rossoneri (2-2) nel dicembre 2017 grazie a un gol del portiere Brignoli nei minuti di recupero. Il Benevento è in un ottimo momento e potrebbe raggiungere per la seconda volta nella sua storia il traguardo delle due vittorie interne consecutive in A (unico precedente nel gennaio 2018). Il Milan è in testa alla classifica ed è imbattuto da 14 trasferte in Serie A: è la miglior striscia esterna per i rossoneri dal 2004. Il Milan inoltre non perde la prima gara dell’anno disputata fuori casa dal 1997: nelle ultime 9 uscite, 8 vittorie e 1 pareggio. Sarà la seconda sfida di Pippo Inzaghi allenatore contro il suo passato: nell’unico precedente, quando guidava il Bologna, arrivò un pareggio contro il Milan. Fonte: SkySport