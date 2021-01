Napoli-Mertens, lunedì il rientro per guarire i dolori dell’attacco

La botta di Osimhen, positivo al Covid-19, con festa senza mascherina, potrebbe essere in parte marginata dal rientro in Italia di Dries Mertens. La punta belga del Napoli rientrerà in città lunedì, ovviamente i tamponi di rito e poi il piano recupero per il rientro in campo. Ovviamente il tutto sarà graduale, anche se le notizie sembrano essere rassicuranti, lento e graduale recupero. Il calciatore fiammingo ha proseguito nel piano recupero ad Anversa, ora passa la seconda parte per il ritorno al calcio giocato. Si ipotizza la panchina per lo Spezia, ma probabilmente, tutto dovesse procedere per il meglio non si esclude la convocazione per la gara della “Dacia Arena” contro l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport