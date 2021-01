Lorenzo Insigne contro Joao Pedro, la sfida nella sfida. Esaminiamo la stagione il capitano azzurro

LA STAGIONE DI LORENZO

I due uomini che più di ogni altro fanno la differenza negli ultimi venti metri, giocate a effetto, assist decisivi, gol pesanti, intuizioni geniali. Un rendimento molto positivo di entrambi, i trascinatori in questa prima parte di stagione di Napoli e Cagliari. Insigne contro i granata ha segnato il suo quinto gol in campionato, la rete numero 95 con la maglia del Napoli e si avvicina sempre più a quota cento e a Cagliari sarà il più atteso in attacco, in una partita in cui ancora una volta Gattuso dovrà fronteggiare l’emergenza nel reparto offensivo. Indisponibili Osimhen e Mertens, il centravanti sarà ancora Petagna con Llorente in panchina (l’attaccante spagnolo non partirà fin quando non torneranno in squadra l’attaccante nigeriano e quello belga). Gli esterni saranno Insigne e Lozano, in vantaggio su Politano: Lorenzo giostrerà sulla sinistra nel 4-2-3-1 di Gattuso, sistema di gioco che diventa 4-3-3 quando Zielinski si posiziona all’altezza dei centrocampisti. In tutti e due i casi l’apporto dell’attaccante di Frattamaggiore è determinante anche per il suo contributo nella fase difensiva e per l’apporto importante in termini di copertura che riesce a dare con continuità sulla fascia sinistra. R. Ventre (Il Mattino)