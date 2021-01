Llorente seguito da quattro club in Italia, ma il Napoli blocca la cessione

L’attaccante spagnolo Fernando Llorente è in uscita dal Napoli, seguito in Italia in primis da Sampdoria, Fiorentina con interesse anche da Milan e Juventus. Secondo l’edizione odierna de il Corriere del Mezzoggiorno, il Napoli al momento ha bloccato la partenza viste le condizioni fisiche di Mertens in attesa di recupero, e quelle di Osimhen contagiato anche dal Covid19. Il trasferimento dunque è rimandato negli ultimi giorni di mercato.