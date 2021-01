Joao Pedro contro Lorenzo Insigne , la sfida nella sfida. Esaminiamo la stagione dl cagliaritano

LA STAGIONE DI JOAO PEDRO

L’uomo in più del Cagliari di Di Francesco finora è stato senza dubbio Joao Pedro con gol importanti e un rendimento costante: il finalizzatore della manovra offensiva dei rossoblù, quello del guizzo determinante negli ultimi venti metri, sempre molto difficile da controllare per i difensori avversari. Ventinove anni, 15 gol nel 2020, il brasiliano in estate fu seguito dal Torino ma è rimasto ed è diventato il capitano dei rossoblù: il Cagliari gioca con il 4-2-3-1, sistema di gioco funzionale a Joao Pedro. Tanti gol, tante prestazioni convincenti e il sogno di poter indossare la maglia della Selecao: non è semplice per la concorrenza ma intanto il suo rendimento con il Cagliari continua ad essere molto positivo. Contro il Napoli sarà anche per lui un esame particolarmente indicativo, toccherà a lui cercare ci creare la maggiori apprensioni ai difensori azzurri. Sicuramente è lui l’avversario maggiormente da temere, l’uomo da tenere con più attenzione sotto controllo. R. Ventre: Il Mattino