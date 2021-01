Galatasaray – Elabdellaoui ferito con un petardo  rischia la vista e anche la carriera

Il terzino norvegese Omar Elabdellaoui, del Galatasaray, rischia la carriera e la vista a causa dello scoppio dei fuochi d’artificio durante i festeggiamenti per il Capodanno. Il 29enne nazionale della Norvegia stava maneggiando del materiale pirotecnico, poi l’esplosione. «Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita», ha precisato il club di Istanbul. A fare visita al calciatore in ospedale il vicepresidente del club turco, Abdurrahim Albayrak, l’allenatore Fatih Terim (ex Fiorentina e Milan) e il capitano Arda Turan. Centinaia i messaggi di sostegno giunti sui social dai tifosi del “Gala”. L’incidente, secondo i media inglesi, è avvenuto nella notte nell’abitazione di Istanbul dell’ex giocatore del Manchester City: un petardo gli sarebbe scoppiato tra le mani. Da parte sua, il Galatasaray aggiunge che “il nostro giocatore è stato ricoverato presso il Liv Hospital, ha ricevuto immediate cure e ha riportato ustioni al viso le cui conseguenze potranno essere valutate solo nelle prossime ore». Per Elabdellaoui, titolare della nazionale norvegese, nato a Oslo da genitori marocchini, un grave imprevisto dopo la positività al Covid dello scorso novembre. Fonte: CdS