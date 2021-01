[Formazioni] Cagliari-Napoli, emergenza in difesa per i sardi. Gattuso recupera Malcuit e Demme

Domani alle ore 15,00 alla “Sardegna Arena” il Cagliari affronterà il Napoli per la quindicesima giornata di campionato, la prima del 2021. Per i sardi è emergenza in difesa, out Klavan per Covid-19 e per infortunio Godin, pronto Ceppitelli e non il classe 2001 Carboni. A centrocampo Nandez e Marin. Sugli esterni l’ex Ounas con Joao Pedro, Sottil dietro la punta Simeone. In casa azzurra recuperano Malcuit e Demme, mentre non recupera Koulibaly. In attacco spazio a Lozano, Petagna e Insigne.

Fonte: CdS