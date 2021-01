Secondo la Repubblica, le trattative per il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz si sono ormai quasi fermate e sembra che lo spagnolo non sia intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo, il Napoli è aperto a una possibile sua cessione nel mercato estivo, complici anche le prestazioni deludenti offerte dello spagnolo.