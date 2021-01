DIFESA – Gattuso ha sciolto le riserve per la porta e il terzino sinistro

Domani il Napoli andrà a far visita alla “Sardegna Arena” il Cagliari e Gattuso dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione da mandare in campo contro i sardi. Per il ruolo di portiere, favorito Ospina su Meret, mentre per la fascia sinistra ancora spazio a Hysaj. Per il resto Di Lorenzo a destra, con i centrali Manolas e Maksimovic. Ancora terapie per Koulibaly tra campo e palestra.

Fonte: CdS