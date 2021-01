La positività al Covid-19, ma soprattutto la festa senza mascherina e il non distanziamento sociale, non sono andate giù al Napoli e soprattutto al club azzurro. Infatti la società partenopea ha deciso che multerà il ragazzo in maniera pesante, ovvero di 250 mila euro. Una maxi-multa per il mancato rispetto delle regole in piena pandemia.

Fonte: scorenigeria.com