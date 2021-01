Continua il braccio di ferro tra Gomez e l’Atalanta, fissato il prezzo della cessione o sarà tribuna

La telenoeva tra Papu Gomez e l’Atalanta continua, come si legge su l’edizione odierna di Tuttosport nell’incontro con il presidente Percassi, l’attaccante argentino avrebbe chiesto la cessione a titolo gratuito, prontamente rifiutata dalla società che non intende liberare gratis un calciatore dal valore di Gomez. Incerto dunque il suo futuro, con l’Atalante che chiede 10 milioni di euro per la cessione in America o Italia, oppure sarà tribuna.