Ciro Venerato, Rai: “Smentite sul potenziale scambio Thauvin-Milik”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato: “Milik? Mi arrivano smentite sul possibile scambio con Thauvin del Marsiglia. Non ci sono i presupposti. Il problema è che il francese ha pretese importanti. E vuole ottimizzare il massimo. Sapendo che è gratis. Il Napoli, invece, non vuole investire tanti soldi per un giocatore che ha già 28 anni. Il Napoli in quella zona del campo punta su giocatori di massimo 25 anni. A giugno mi aspetto un assalto a Boga per anticipare la concorrenza”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli