Chiariello: “Giusto multare Osimhen, ha fatto una sciocchezza, ma il suo procuratore…”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter la vicenda dell’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen irresponsabile dopo la positività al Covid: “È giusto multare Osimhen. Ma il suo procuratore io lo caccerei a calci in culo. Non si gestisce così un calciatore giovane e con un passato difficile, va indirizzato e protetto. Per me il procuratore non serve solo a fare soldi ma a gestire il calciatore. Quello di Victor dov’era?. Non me la sento di giudicare l’uomo Osimhen. Non ancora. Milik sembrava un bravo ragazzo, ed invece si è comportato malissimo. Higuain era il Re di Napoli amato da tutti ed ha tradito l’affetto di tutti. Victor ha fatto sicuramente una sciocchezza. Speriamo gli serva da lezione”.